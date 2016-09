Hochschulen

Göttingen: Neues Zentrum soll Alzheimer-Forschung verbessern

Dienstag, 13. September 2016

Göttingen – Hilfe für die steigende Zahl von Demenzkranken ist das Ziel eines neuen Forschungszentrums in Göttingen. In der mehr als 27 Millionen Euro teuren Einrichtung wollen 110 Wissenschaftler die Ursachen von Erkrankungen des Nervensystems wie Alz­heimer oder Demenz erforschen. In dem vom Land Niedersachsen finanzierten Neubau, der heute offiziell eingeweiht wurde, werden Forscher der Universitätsmedizin (UMG) und des Göttinger Standortes des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) gemeinsam auch neue Diagnoseverfahren entwickeln.

„Forschungen zur Demenz und anderen neurologischen Erkrankungen sind für eine älter werdende Gesellschaft von herausragender Bedeutung“, sagte Niedersachsens Wissen­schaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic (Grüne) nach Angaben der UMG. In Göttingen werde mit dem Neubau die dafür erforderliche Infrastruktur geschaffen.

