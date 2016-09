Recht auf Privatheit bei Gesundheitsfragen achten

Ausland

Mittwoch, 14. September 2016

Freiburg – In den USA ist inmitten des Wahlkampfes der Gesundheitszustand der beiden US-Präsidentschaftskandidatin zum Hauptthema geworden. Der Tübinger Theologe Franz-Josef Bormann, Mitglied des Deutschen Ethikrats, hat angesichts der Debatte nun das Recht auf Privatheit betont.

„Kein Mensch ist vollständig gesund und kein Wahlkämpfer muss seine kompletten Ge­sund­heitsdaten veröffentlichen“, sagte Bormann heute in Freiburg. Er rief die Medien zur Zurückhaltung auf, wenn es um die Gesundheit von Personen des öffentlichen Lebens geht. „Wenn Journalisten versuchen, Clintons Hausarzt Informationen zu entlocken, ist das eine brutale Grenzverletzung“, so Bormann. Zwar habe die Öffent­lichkeit das Recht zu erfahren, ob ein Kandidat für ein politisches Führungsamt mit großer Verantwortung geeignet sei. Dies umfasse auch Informationen über die gesundheitliche Belastbarkeit. „Eine vollständige Transparenz leitet sich daraus aber nicht ab.“

Bormann sagte, in der modernen Mediengesellschaft könne jede kleinste „gesund­heit­liche Delle und jeder Schnupfen“ Anlass für Spekulationen sein. „Diese Spekulations­ma­schinerie ist ein Problem, weil es keinerlei Distanz mehr zu den in der Öffentlichkeit stehenden Prominenten gibt und Dinge herangezoomt werden, die wir eigentlich nicht sehen müssten.“ Er forderte, sich bewusst zu machen, dass niemand biologisch perfekt sei. Bei vollständige Durchleuchtung würden sich bei jedem Daten oder Anlagen finden, die auf potenzielle gesundheitliche Probleme hinweisen.

In den USA hatte zuletzt das Weißes Haus Verständnis für Fragen nach dem Gesund­heitszustand der US-Präsidentschaftsbewerber gezeigt. Es sei sicher legitim, den Ge­sund­heitszustand des nächsten US-Präsidenten kennen zu wollen, sagte der Sprecher von Präsident Barack Obama, Josh Earnest, vorgestern. Die Kandidaten müssten aber ganz alleine wissen, welche Angaben und welche Details sie weitergeben wollten.

Clinton selbst will begleitet von kritischen Fragen nach ihrem Gesundheitszustand noch diese Woche wieder in den US-Wahlkampf einsteigen, wie ihr Sprecher Brian Fallon mit­teilte. Sie selbst sagte in einem Interview des Senders CNN, sie fühle sich schon sehr viel besser und wolle so bald wie möglich wieder Wahlkampfauftritte absol­vieren.

Bei Clinton war nach Angaben ihrer Ärztin Lisa Bardack am vergangenen Freitag eine Lungenentzündung festgestellt worden, die Clinton nicht öffentlich machte. Das hatte nach einem Schwächeanfall der Präsidentschaftskandidatin zu einer Debatte geführt. Ihr re­pu­blikanischer Rivale Donald Trump und andere Republi­ka­ner streu­en seit Wochen, dass Clinton auch aus gesund­heitlichen Gründen ungeeignet sei, die Präsi­dent­schaft zu übernehmen, ohne dies aber zu belegen. Clintons Sprecher kündigte daher an, es wer­de in Kürze zusätzliche medizi­nische Informationen über Clinton geben.