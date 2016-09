Medizin

Cholesterin: Nutzen von Statinen wird unterschätzt

Donnerstag, 15. September 2016

London – Um eine zunehmend skeptische Öffentlichkeit von den Vorteilen einer Statintherapie zu überzeugen, haben britische Forscher die Daten zu Nutzen und Risiken der kostengünstigen Therapie im Lancet (2016; doi: 10.1016/S0140-6736(16)31357-5) zusammengefasst. An einer positiven Nutzen-Risiko-Bilanz ist danach nicht zu zweifeln.

Hintergrund: Im Jahr 2013 hatte das National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), das für den staatlichen Gesundheitsdienst NHS die Effektivität und Wirt­schaftlichkeit von Behandlungen prüft, neue Empfehlungen zur Senkung hoher Cholesterinwerte herausgegeben.

Eine Indikation zur Behandlung mit Statinen wurde jetzt bei einem 10-Jahres-Risiko eines kardiovaskulären Ereignisses von 10 Prozent gesehen statt zuvor 20 Prozent. Dies bedeutete, dass zusätzliche 4,5 Millionen Menschen in England und Wales täglich Statine einnehmen sollten. Dadurch würde langfristig 28.000 Herzinfarkten und 16.000 Schlaganfällen vorgebeugt, hatte NICE ausgerechnet.

Diese Empfehlung wurde im British Medical Journal (BMJ 2013; 347: f6123) von dem US-amerikanischen Harvardmediziner John Abramson infrage gestellt. Abramson argumentierte, dass der absolute Nutzen für Menschen mit geringem Ereignisrisiko gering sei und mit dem Nebenwirkungsrisiko in Beziehung gesetzt werden müsse.

Dabei wurde eine Rate von 18 bis 20 Prozent aller Patienten genannt, die unter Risiken und Nebenwirkungen der Statine zu leiden hätten und vielfach die Therapie vorzeitig abbrechen würden. Das Medieninteresse war groß und im ganzen Land sollen nach einer späteren Schätzung etwa 200.000 besorgte Patienten ihre Statine abgesetzt haben.

Der Beitrag im BMJ löste in der Fachwelt Kritik aus. Das Journal habe dazu beigetragen, dass im nächsten Jahrzehnt 2.000 Menschen zusätzlich einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleiden würden, hieß es. Das BMJ sah sich genötigt, die Behauptung, 18 bis 20 Prozent würden unter der Einnahme von Statinen Nebenwirkungen erleiden, in einem Editorial zurückzunehmen (BMJ 2014; 348: g3306). In Wirklichkeit würden weniger als 10 Prozent die Therapie abbrechen, von denen dann aber die meisten bei einem späteren Therapieversuch das Mittel wieder vertragen würden.

Jetzt fassen Rory Collins vom Nuffield Department of Population Health der Universität Oxford noch einmal Nutzen und Risiken der Statine zusammen. Nach ihren Berech­nungen würde die Senkung des Cholesterins um 2 mmol/l, die mit einem kosten­günstigen Statin-Generikum wie Atorvastatin 40 mg/die mit Tagestherapiekosten von 2 Pfund möglich sei, eine deutliche präventive Wirkung erzielen.

In der Sekundärprävention von Patienten, die bereits an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden, würden bei einer Behandlung über fünf Jahre bei 10.000 Patienten 1.000 kardiovaskuläre Ereignisse verhindert. Damit hätte jeder zehnte einen Nutzen.

In der Primärprävention von Menschen mit Risikofaktoren wie Alter, Hypertonie oder Diabetes würde die Behandlung über fünf Jahre bei 10.000 Menschen 500 kardio­vaskuläre Ereignisse verhindern. Das ergibt immerhin noch einen Nutzen für einen von 20 Menschen.

Diesem Nutzen stehen laut Collins eine Zahl von fünf Myopathien (darunter eine Rhabdomyolyse) auf 10.000 Personen gegenüber, die über fünf Jahre behandelt werden. Hinzu kämen noch einmal fünf bis zehn hämorrhagische Schlaganfälle, 50 bis 100 zusätzliche Neuerkrankungen am Diabetes sowie 50 bis 100 Fälle von sympto­matischen Nebenwirkungen wie Muskelschmerzen, die ohne Folgen für die Patienten bleiben. Collins hat aufgrund der Berechnungen keine Zweifel am Nutzen der Statine.