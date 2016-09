Politik

Ärzte und Pflegedienste sollen über neuen Pflegebedürftigkeits­begriff informieren

Donnerstag, 15. September 2016

Berlin – In rund 100 Tagen – am 1. Januar 2017 – sollen die Regelungen des zweiten Pfle­gestärkungsgesetzes in Kraft treten. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) appellierte heute in Berlin an Ärzte, Verbände, Krankenkassen und Pflegedienste, die Patienten über die neuen Regelungen zu informieren.

Es komme nun darauf an, dass die Menschen umfassend über alle Leistungen und An­ge­bote informiert seien, sagte Gröhe. Die Pflege­stär­kungsgesetze sollten ihre „bestmög­li­che Wirkung entfalten“. Der Minister wies in diesem Zusammenhang auf mehrere Quellen hin, die Ärzte und Pflegende selbst für ihren Hintergrund nutzen können. Einige dieser Materialien eignen sich auch dazu, Angehörige und gegebenenfalls Patienten zu informieren.

Anzeige

Ein Infoposter „So stärken wir die Pflege“ bietet etwa einen Überblick über alle Verbesse­run­gen durch die Pflegestärkungsgesetze und lässt sich auch in Beratungseinrichtungen und Praxen einsetzen. Die Broschüre „Die Pflegestärkungsgesetze“ und die Broschüre „Alle Leistungen zum Nachschlagen“ enthalten vertiefende Informationen.

Die erweiterte Service-Website www.wir-stärken-die-pflege.de bietet zudem einen schnellen Ein­stieg für alle Interessierten. Sie erklärt wichtige Stichworte zur Pflege und verschafft ei­nen Überblick über die finanziellen Leistungen und die Neuerungen der Pfle­ge­stärkungs­gesetze. Die Website wird kontinuierlich erweitert und an aktuelle Fragen an­gepasst.

Die Bundesregierung hat mit dem Gesetz die Umstellung der drei Pflege­stufen auf fünf sogenannte Pflegegrade auf den Weg gebracht. Zudem wurde das Begutachtungsver­fah­ren reformiert. Die Umstellung betrifft etwa 2,7 Millionen Pflege­bedürf­ti­ge. Insbe­son­de­re sollen Men­schen mit Demenz künftig alle Leistungen der Pflegeversicherung gleich­berechtigt in An­spruch nehmen können.