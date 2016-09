Vermischtes

ÄZQ veröffentlicht medizinische Onlinewörterbücher

Freitag, 16. September 2016

Berlin – Das Patientenportal des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin (ÄZQ) ist erweitert worden: Ab sofort erklärt ein neues Onlinewörterbuch medizinische Fach­be­griffe und Abkürzungen zu häufigen Krankheiten in allgemeinverständlicher Form. Das virtuelle Nachschlagewerk enthält derzeit rund 700 Fachbegriffe und wird laufend er­gänzt. Als Grundlage dienen Patientenleitlinien aus dem Programm für Nationale Ver­sor­gungsLeitlinien des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin (ÄZQ).

Außerdem wurde das onkologische Fachwortlexikon auf dem Portal überarbeitet und ergänzt. Das Angebot richtet sich speziell an Krebskranke und deren Angehörige, die Erläuterungen zu häufig verwendeten Begriffen aus dem Bereich der Krebsdiagnostik und -therapie suchen.

