Politik

Niedersachsen startet Netzwerk für homosexuelle Flüchtlinge

Montag, 19. September 2016

Hannover – Homosexuelle Flüchtlinge sollen künftig Hilfe dabei erhalten, sich frei von Dis­kriminierung in Niedersachsen zurechtzufinden. Ein vom Sozialministerium heute ge­startetes Netzwerk solle als Ansprechpartner für Betroffene, Verwaltungen, Flüchtlings­un­terkünfte und Selbsthilfeorganisationen dienen, teilte das Ministerium mit. Außerdem solle es Weiterbildungen anbieten.

Weil Homosexualität in vielen Herkunftsländern tabu sei und unter Strafe stehe, be­fän­den Betroffene sich in der doppelt schwierigen Lage, sich als Flüchtling und mit der sexu­ellen Identität integrieren zu müssen, sagte Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD). So mancher verheimliche seine sexuelle Identität, um in Gemeinschaftsunterkünften nicht mit Ablehnung und Gewalt konfrontiert zu werden. Ein Baustein der Willkommenskultur in Niedersachsen sei, Flüchtlinge damit nicht allein zu lassen, meinte Rundt.

