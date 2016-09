Vermischtes

BGH: Vaterschaft für Embryonen kann nicht anerkannt werden

Montag, 19. September 2016

Karlsruhe – Ein deutscher Samenspender ist mit dem Anliegen gescheitert, sich als Vater von Embryonen anerkennen zu lassen, die in Kalifornien mit seinem Sperma künstlich ge­­zeugt wurden und in einer kalifornischen Fortpflanzungsklinik in flüssigem Stickstoff ein­ge­froren sind.

Der XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) wies die Klage des Mannes in letzter Instanz ab. Die Richter entschieden in ei­nem heute veröffentlichten Beschluss (Az. XII ZB 351/15), dass eine Vaterschafts­fest­stellung vor der Geburt eines Kindes nicht möglich ist, weil das deutsche Recht dies nicht vor­sieht. Insoweit könne auch offen bleiben, ab welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang ein eingefrorener Embryo in frühem Reife­stadium grundrechtlichen Schutz ge­nieße.

Anzeige

Der Kläger lebt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und hat eine 2010 von einer Leihmutter in Indien geborenen Tochter sowie zwei weitere im Oktober 2012 von einer Leih­­mutter in Kalifornien geborene Töchter. Nach seinen Angaben wurden diese beiden Töchter mit seinen Spermazellen sowie Eizellen einer Spenderin in Kalifornien künstlich ge­zeugt. Dabei seien insgesamt neun Embryonen entstanden. Der Kläger will die einge­frorenen Embry­o­nen nun „zur Geburt führen“, wie es hieß. Er betrieb neben dem Ver­fahren auf Feststellung der Va­terschaft auch ein Verfahren auf die elterliche Sorge für die Embryonen.