Thüringen stockt Landesblindengeld auf

Dienstag, 20. September 2016

Erfurt – Blinde Menschen in Thüringen bekommen künftig etwas mehr Unterstützung vom Land als bisher. Das Blindengeld werde in drei Schritten bis zum 1. Juli 2018 auf monatlich 400 Euro angeho­ben, kündigte Sozialministerin Heike Werner (Linke) heute in Erfurt an. „Die Koalition beendet damit die jahrelange Benachteiligung blinder Menschen in Thüringen.“ Das Kabinett hatte sich zuvor auf eine Aufstockung der Zahlung auf Höhe des Bundesdurchschnitts verständigt.

Derzeit werden 270 Euro pro Monat gezahlt. Das Landesblindengeld soll zunächst rück­wirkend zum 1. Juli auf 320 Euro angehoben werden. Landesweit gibt es laut Sozial­minis­terium rund 4.200 blinde Menschen.

„Niemand kann von der Hand weisen, dass blinde Menschen Mehrausgaben für Hilfen und Hilfsmittel haben“, gab Werner zu bedenken. Sie würden aber nur teilweise oder gar nicht von den Krankenkassen finanziert. Werner verwies etwa auf den Kauf von Lese­ge­räten und die Kosten, die für einen Blindenhund anfallen. Die CDU habe das Blindengeld vor zehn Jahren abgeschafft, erinnerte Werner. Auch nach seiner Wiedereinführung sei es deutlich unter dem Bundesschnitt geblieben.

Das Land stockt zugleich die Hilfe für taubblinde Menschen auf. Laut Werner erhalten sie zusätzlich zum Blindengeld 100 Euro monatlich. Bislang erhielten sie nur das Blinden­geld. „Taubblinde haben gegenüber blinden Menschen eine weitere Einschränkung“, be­gründete Werner. Nach ihren Angaben werden aktuell rund 9,5 Millionen Euro für das Landesblindengeld aufgewandt. Die Summe werde im nächsten Jahr um 3,3 Millionen Euro erhöht.