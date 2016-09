Ausland

Unicef warnt nach Überschwemmungen in Nordkorea vor Katastrophe

Mittwoch, 21. September 2016

Seoul – Nach den tödlichen Überschwemmungen in Nordkorea warnen die Vereinten Na­ti­onen vor einer dramatischen Zuspitzung der Lage in den Hochwassergebieten. Hilfs­teams seien erst jetzt in besonders schwer zugängliche Regionen an der Grenze zu Chi­na vorgestoßen und über das Ausmaß der Schäden entsetzt, sagte der Vertreter des Wel­tkinderhilfswerks Unicef, Anil Pokhrel, gestern in Seoul nach der Rückkehr aus Nordkorea. Immer mehr Opfer litten an Krankheiten und Unterernährung.

Sintflutartige Regenfälle hatten Ende August im äußersten Norden des isolierten Landes zu heftigen Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Mindestens 138 Menschen starben, hunderte gelten als vermisst. Straßen und Bahnverbindungen wurden zerstört und schnitten damit zehntausende Opfer von jeder Hilfe ab. „Der Schaden ist viel größer, als wie dachten“, berichtete Pokhrel.

