BVA-Jahresbericht: Mehr Versicherten­beschwerden, Kasse übt Selbstkritik

Dienstag, 20. September 2016

München – Deutlich mehr Beschwerden, Verbesserungen nur unter Druck – der gestern veröffentlichte Jahresbericht des Bundesversicherungsamtes (BVA) fällt aus Sicht der Sie­mens-Be­triebs­krankenkasse SBK „besorgniserregend“ aus. Die Kasse plädiert an­ge­sichts der ge­rade veröffentlichten Zahlen für eine stärkere Qualitätsausrichtung in der ge­setzlichen Krankenversicherung (GKV). Politik und Verwaltung seien aufgefordert, „den Versicherten in den Mittelpunkt der gemeinsamen Bestrebungen zu rücken“, schreibt die Krankenkasse in einer Mitteilung.

Laut BVA-Report ist die Unzufriedenheit der GKV-Kunden mit ihren Krankenkassen stark gestiegen. Die Zahl der Beschwerden, die bei der Behörde 2015 eingingen, wuchs ge­gen­über dem Vorjahr um 22 Prozent. Über die Pflegekassen lagen sogar 58 Prozent mehr Beschwerden vor. „Diese Zahlen sind alarmierend und zeigen deutliche Qualitäts­mängel in der GKV auf“, sagte Hans Unterhuber, Vorstandsvorsitzender der SBK. „Wenn sich jeder fünfte über seine Krankenkasse beschwert – bei der Pflegekasse sogar jeder dritte – dann müssen wir handeln: Wir müssen uns wieder auf die Bedürfnisse der Kun­den rückbesinnen.“

Wie das BVA schreibt, konnten die meisten Beschwerdeverfahren „unproblematisch“ im Sinne einer veränderten Versorgung abgeschlossen werden. „Das bedeutet: Viele Kun­den bekommen ihr Recht erst, wenn sie eine offizielle Beschwerde einlegen. Das stellt uns Kassen kein gutes Zeugnis aus“, so Unterhuber. Dringend müssten die Kranken­kassen die Qualität ihrer Dienstleistung verbessern. Der Versicherte sei nicht Bittsteller, sondern Kunde.

Ein Großteil der Versichertenbeschwerden betraf 2015 laut BVA die Versorgung mit In­kon­­tinenz-Hilfsmitteln. Aufgrund des öffentlichen Drucks hat sich der Gesetzgeber mittler­weile des Themas angenommen. „Es ist traurig, dass es erst so viele Beschwer­den braucht, damit Akteure in Politik und Verwaltung auf die Probleme der Versicherten rea­gie­ren und genauer hinsehen“, kommentierte Unterhuber.

Kranken­kassen könnten ihre Gestaltungsspielräume nutzen, um aktiv zum Wohle ihrer Versicherten zu arbeiten. In der Hilfsmittelversorgung könnten sie beispielsweise durch ihre Vertragspolitik die Produkt­qualität gezielt steuern. Er verwies darauf, dass die SBK schon vor Jahren durch ihre Vertragspolitik verbindliche Qualitätsstandards im Hilfsmittelbereich festgelegt habe, die der Gesetzgeber jetzt für allgemeingültig erkläre.

Der SBK-Vorstand fordert die Verantwortlichen in der GKV auf, gemeinsam umzu­denken: Es müsse um Qualität in der Dienstleistung, um Beratung und echte Hilfe in konkreten Situationen gehen. „Wir brauchen eine mutige Diskussion über Qualitäts­standards in der GKV.“ Gefragt sei auch die Politik: „Es ist Aufgabe der Politik, nicht nur die Beitragssätze der einzelnen Kassen transparent zu machen – sondern auch die Kundenzufriedenheit. Verbraucherschutz heißt, die Dienstleistungsqualität aus Sicht der Versicherten zu ver­gleichen“, so Unterhuber.