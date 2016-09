Politik

Versorgung von Terroropfern: Unfallchirurgen und Bundeswehr stellen 5-Punkte-Plan vor

Dienstag, 27. September 2016

Berlin - Erstmals findet bundesweit einheitlich die fachliche Schulung von Chirurgen zur medizinischen Versorgung von Terroropfern statt. Den Auftakt dazu gibt morgen die Notfallkonferenz der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) „Terroranschläge – eine neue traumatologische Herausforderung“. Rund 200 Teilnehmer aus Chirurgie, Notfallmedizin und Politik werden dazu im Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn erwartet.

Mit Hilfe eines neuen 5-Punkte-Planes wollen DGU und Bundeswehr die Vorbereitung auf mögliche Terroranschläge oder Katastrophen verbessern. Das TraumaNetzwerk DGU® mit mehr als 600 Kliniken biete dafür eine ideale Struktur, ist sich Bertil Bouillon, Direktor der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie am Klinikum Köln-Mehrheim sicher.

Anzeige

Auch die Arbeitsgemeinschaft für Militär- und Notfallchirurgie (CAMIN) der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) bietet zusammen mit Viszeral­chirurgen der Bundeswehr ein entsprechendes Kursformat an. Laut DGU wollen die beiden Fachgesellschaften zusammen mit den Anästhesisten die neue Initiative gemeinsam voranbringen. „Die Workshops sollen nicht in Konkurrenz zueinander treten“, ergänzt Benedikt Friemert vom Bundeswehrkrankenhaus Ulm und Leiter der AG Einsatz-, Katastrophen- und Taktische Chirurgie der DGU.

Fünf Punkte Plan zur medizinischen Versorgung bei Katastrophen und Terroranschlägen Notfallkonferenz zum Thema „Terroranschläge – eine neue traumatologische Herausforderung“ am 28.09.2016 in Berlin Bewusstsein schaffen: Über das TraumaNetzwerk DGU® etabliert die DGU künftig Erkenntnisse über die medizinische Versorgung von Terroropfern in allen Traumazentren. Weiterführende, spezielle Ausbildungs-formate für Chirurgen zur Behandlung von Terroropfern mit Schuss- und Explosionsverletzungen Das TraumaRegister DGU® zur Erfassung von Schwerverletzten wird um ein Schuss- und Explosionsregister erweitert. Neben einer strategischen Partnerschaft mit dem Sanitätsdienst der Bundeswehr wird ein Vertrag mit der Deutschen Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie (DGWMP) geschlossen.

Auf der Notfallkonferenz morgen steht die Analyse des aktuellen Bedarfs auf der Agenda: Welche Kenntnisse brauchen Ärzte heutzutage? Welche besonderen medizinischen Heraus­forderungen ergeben sich bei einem nicht kalkulierbaren Terroranschlag im Vergleich etwa zu einem Zugunglück? Und welche taktische Vorgehensweise verspricht das Überleben der Opfer am besten zu bewahren?

Herausforderungen und Strategien

„Maschinenpistolen, Sprengsätzen und Nagelbomben verursachen ganz andere Verletzungen als Autounfälle“, sagte Reinhard Hoffmann, Generalsekretär der DGU auf der heutigen Pressekonferenz in Berlin. Verletzte Menschen sowie die Rettungskräfte im Notfall zu versorgen, erfordere neue Konzepte. Die Unfallärzte könnten dabei viel von ihren Bundeswehrkollegen und deren Erfahrungen in Kriegs­einsätzen lernen. „Während bei Verkehrsunfällen die Stabilisierung der Atmung für gewöhnlich oberste Priorität hat, steht bei Explosionen die Stillung der Blutung an erster Stelle“, erklärte Bouillon das neue strategische Vorgehen.

Bei stark blutenden Schuss- oder Explosionsverletzungen könnte auch die Bevölkerung unterstützen, indem sie stark blutende Gliedmaßen mit T-Shirts, Schals oder anderen Kleidungsstücken schnellstmöglich abbinden, noch bevor die Rettungskräfte kommen. Bestenfalls seien Verbandskästen mit Tourniquets ausgestattet und Erste-Hilfe-Kurse um entsprechende Inhalte erweitert. Die S3-Leitlinie zum Polytrauma/Schwerverletzten-Behandlung hat die DGU gemeinsam mit 20 Fachgesellschaften erst kürzlich ergänzt und publiziert. Nächstes Jahr soll das Weißbuch Schwerverletztenversorgung durch die neuen Erkenntinsse aktualisiert werden.

Wie gut ist Deutschland vorbereitet?

Durch das Traumanetzwerk seien Ballungszentren im Notfall gleichermaßen gut aufgestellt wie ländliche Regionen, ist sich Bouillon sicher. „Auch im weltweiten Vergleich steht Deutschland bei der Vorbereitung im Falle eines Anschlags mit vielen Verletzen gut da“, schätzt der Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Michael Tempel. Dennoch bewertet er den Status Quo auf einer Schulnotenskala nur mit einer 3,5.

„Wir könnten deutlich mehr tun, sowohl die Obrigkeit als auch jeder von uns.“ Vor allem die Finanzierung solcher bundesweiten Schulungen sei in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern komplitzierter, ergänzt Friemert. Praktische Übungen mit Schauspiel-Opfern, wie sie in Paris kurz vor dem Anschlag durchgeführt wurden, finden in Deutschland immer seltener statt, so Bouillon. Die Ursache: „Die Kosten bewegen sich im sechsstelligen Bereich, hier sind wir auf finanzielle Unterstützung der Politik angewiesen.“