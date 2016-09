Medizin

Isolierte Gaumenspalte ein lebenslanges Gesundheitsrisiko

Dienstag, 27. September 2016

Bergen – Kinder, die mit einer isolierten Gaumenspalte geboren werden, leiden im weiteren Leben häufiger als andere an einer Reihe von Erkrankungen. Auch das Sterberisiko war in einer bevölkerungsbasierten Kohortenstudie in JAMA Pediatrics (2016; doi: 10.1001/jamapediatrics.2016.1925) leicht erhöht. Bei einer kombinierten Lippen-Gaumenspalte war das Morbiditätsrisiko leicht erhöht. Kinder mit (korrigierter) isolierter Lippenspalte hatten keine Probleme.

Isolierte Gaumenspalten treten manchmal als Teil eines genetischen Syndroms auf, das auch andere Körperbereiche betrifft. Die chirurgische Korrektur der Spaltbildung kann dann nicht alle gesundheitlichen Probleme der Kinder lösen. Was außer der Spaltbildung zum Syndrom gehört, ist bei der Geburt in der Regel nicht erkennbar. Es fehlen deshalb genaue Daten zu den gesundheitlichen Handicaps.

Erik Berg von der Universität Bergen in Norwegen hat hierzu die Daten der verschiede­nen Krankheitsregister des Landes ausgewertet. Da die Einwohner in allen Registern die gleiche Identifikationsnummer haben, konnte Berg klären, ob Kinder mit isolierter Gaumen­spalte später unter anderen gesundheitlichen Problemen leiden. Dies ist tat­sächlich der Fall.

Kinder mit isolierter Gaumenspalte hatten 11,5-fach häufiger als Kinder ohne irgendeine Spaltbildung eine geistige Behinderung. Schwere Lernbehinderungen wurden 10,6-mal häufiger diagnostiziert. Autismus-Spektrum-Störungen traten 6,6-fach häufiger auf. Das Risiko auf eine Zerebralparese war 4,8-fach erhöht, eine Epilepsie 4,9-mal häufiger als bei Nicht-Spaltkindern. Für Muskel- oder Skeletterkrankungen ermittelte Berg ein 2,7-fach erhöhtes Risiko, Angststörungen wurden 2,9-mal häufiger diagnostiziert. Auch das Sterberisiko war um den Faktor 3,4 erhöht (auch wenn im Alter von 45 Jahren noch über 97 Prozent der Betroffenen am Leben waren).

Auf die Spaltbildung selbst ist die erhöhte Morbidität und Mortalität nicht zurückzuführen. Das norwegische Gesundheitswesen bietet allen Familien eine kostenlose Korrektur an, die in der Regel auch angenommen werden dürfte. Kinder mit Gaumenspalte sind deshalb keinen Diskriminierungen ausgesetzt.

Bei Kindern mit isolierter Lippenspalte könnte dies anders sein, da die Operation oft über Jahre sichtbare Spuren hinterlässt. Ein erhöhtes Morbiditäts- oder gar Mortalitätsrisiko gibt es laut der Analyse von Berg jedoch nicht. Nicht ganz klar ist die Situation bei Kindern mit kombinierter Lippen-Gaumenspalte. Berg ermittelte hier ein um den Faktor 2,2 erhöhtes Risiko auf eine geistige Behinderung sowie ein 2,6-fach erhöhtes Risiko auf eine Zerebralparese.