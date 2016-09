Vermischtes

Hilfsmittelindus­trie im Inland unter Druck

Dienstag, 27. September 2016

Berlin/Düsseldorf – Die rund 300 deutschen Hilfsmittelhersteller mit ihren mehr als 21.000 Beschäftigten haben 2015 einen Umsatz von knapp 3,6 Milliarden Euro erwirt­schaftet, das entspricht einem Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Das internationale Geschäft entwickelte sich dabei bei den meisten Unternehmen besser als der Inlandsumsatz. Die Exportquote liegt inzwischen bei rund 55 Prozent“, berichtet der Branchenverband Spectaris anlässlich des Beginns der Fachmesse Rehacare in Düsseldorf am morgigen Mittwoch.

Hilfsmittel sollen den Erfolg einer Therapie sichern oder eine Behinderung ausgleichen, zum Beispiel Seh- und Hörhilfen oder Rollstühle. Verordnungsfähige Hilfsmittel werden im sogenannten Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt.

Anzeige

Spectaris kritisiert, die Situation der Unternehmen sei aufgrund massiver Einspar­bemü­hun­gen der Krankenkassen und großen Kostendruckes im Gesundheitswesen schwierig. „Schaut man sich den Anteil der Hilfsmittelausgaben an den Gesamtaus­gaben der gesetzlichen Krankenversicherung an, der mit weniger als vier Prozent noch deutlich unter dem Verwaltungskostenanteil in Höhe von knapp fünf Prozent liegt, stellt sich die Frage, ob der Sparhebel an der richtigen Stelle angesetzt wird“, sagte Marcus Kuhlmann von Spectaris.

Er kritisierte, die Qualität der Hilfsmittelversorgung sei in den vergange­nen Jahren gesunken. Auf Hilfsmittel angewiesene Menschen würden „nicht mit den qualitativ besten, sondern zu oft mit den für die Krankenkassen günstigsten Hilfsmitteln versorgt“, so Kuhlmann.