Depressionen: Hausärzte als Gatekeeper besser vernetzen

Mittwoch, 28. September 2016

Berlin – Hausärzte sind die erste Anlaufstelle für Menschen mit Depression. „Sie sind daher auch die wichtigste Schaltstelle, wenn es darum geht, Depressionen früh zu erkennen und die Patienten an eine der vielen Therapiemöglichkeiten weiter­zuver­mitteln“, sagte Detlef E. Dietrich heute auf einer Pressekonferenz im Vorfeld des 13. Europäischen Depressionstags (EDD), der am 1. Oktober stattfindet.

Etwa zwei Drittel der heute vier Millionen Betroffenen mit Depression befinden sich bei ihrem Hausarzt in Behandlung. Nicht jeder stellt jedoch die Symptome, die auf eine Depression hinweisen würden, in den Vordergrund. Die entsprechende Diagnose erhal­ten daher nur 30 bis 40 Prozent. „Insgesamt werden sogar nur 10 bis 20 Prozent adäquat behandelt“, beschrieb Dietrich das Versorgungsdefizit.

Auch die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) Iris Hauth, bestätigte, dass zu viele Hausärzte nicht entsprechend der S3-Leitlinie behandelt werden: „Etwa 50 Prozent der Menschen mit Depression werden unangemessen behandelt, 18 Prozent gar nicht“, so die Ergebnisse des Faktenchecks der Bertelsmann Stiftung 2014.

Leichte bis mittelschwere Depressionen können entsprechend der S3-Leitlinie auch vom Hausarzt behandelt werden, betont die Psychiaterin vom Alexianer St. Joseph-Krankenhaus in Berlin. Allerdings nur, wenn sich die Symptome nicht verschlechtern. „Tritt auch nach sechs Wochen keine Besserung ein, muss der Hausarzt an einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder einem psychologischen Psychotherapeuten überwiesen werden.“

An dieser Stelle scheitert die Patientenversorgung oft, weil die Kollegen unterein­ander zu wenig vernetzt seien, räumte Hauth ein. Dazu zählt sie auch niedrigschwellige Angebote, psychosoziale Beratung, angeleitete oder internetbasierte Beratungsstellen. In Stuttgart gäbe es eines der wenigen zukunftsorientierten Projekte; einen Selektivvertrag, der den Hausarzt als Gatekeeper in den Mittelpunkt stellt. Von der anstehenden Einführung der Sprechstunden in der Psychotherapie verspricht sie sich hingegen wenig.

Auch Cornelia Goesmann, ehemalige Vizepräsidentin der Bundesärztekammer nannte ein Beispiel, dass die Versorgung verbessern konnte. „In Niedersachen gibt es seit sechs Jahren den AOK-Depressionsvertrag mit einer Terminvermittlungsstelle.“ Hausärzte können sich an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) wenden, wenn sie Patienten mit mittelschweren bis schweren Depressionen umgehend an einen Psychiater oder Psychotherapeuten weiterleiten müssen. Innerhalb von zwei Wochen vermittelt die KV einen Termin an jene Fachleute, die sich dafür bereitstellen.

„Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, bilanziert die Fachärztin für Allgemein­medizin und Psychotherapie. An weitere Ansätzen für ein gelungenes Case-Management in der Hausarztpraxis forscht Jochen Gensichen. Nach der erfolgreich abgeschlossenen PRoMPT-Studie "PRimary care Monitoring for depressive Patients Trial" wurde ein hausarztpraxisbasiertes Case Management für Patienten mit Panikstörungen kürzlich abgeschlossen.

