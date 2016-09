Ausland

Ärzteorganisa­tionen: UN müssen Angriffe auf Krankenhäuser verhindern

Donnerstag, 29. September 2016

New York – Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) fordern von den Vereinten Nationen, Angriffe auf Krankenhäuser und medizinisches Personal zu unterbinden. Der UN-Sicherheitsrat habe „schlicht versagt“ bei dem Versuch, die Lage in Syrien, im Jemen und anderswo zu ändern, sagte MSF-Präsidentin Joanne Liu am Mittwoch in New York. „Es kann nicht länger gewartet werden. Setzen Sie Ihre Versprechen in die Tat um.“

Nur Stunden vor der Ratssitzung zum Schutz von Zivilisten in Konflikten waren zwei Krankenhäuser im Ostteil Aleppos in Syrien unter Beschuss genommen und von Luftschlägen getroffen worden.

Die Organisationen erklärten, vier der fünf Veto-Mächte im höchsten UN-Gremium – neben Russland, dass das syrische Regime stützt, die USA, Großbritannien, Frankreich und China – seien in die Attacken auf „irgendeine Weise verwickelt“. Im Jemen habe die von Saudi-Arabien geführte Koalition im Kampf gegen Huthi-Rebellen Krankenhäuser bombardiert und Zivilisten angegriffen, sagte Liu. Das saudische Bündnis wird von Waffen der USA, Großbritannien und Frankreich unterstützt.