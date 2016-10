Vermischtes

DIMDI veröffentlicht neues ICD-10-GM 2017

Dienstag, 4. Oktober 2016

Köln – Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) hat die endgültige Fassung der deutschsprachigen ICD-10-GM Version 2017 veröffentlicht. In die neue Version der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten flossen Änderungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie 84 Vorschläge von Fachgesellschaften, Krankenkassen und Kliniken sowie Organisationen der Selbst­verwal­tung im Gesundheitswesen ein.

Zu den wichtigen Änderungen zählt beispielsweise die Einführung zusätzlicher Schlüssel­nummern zur Codierung von Adipositas und extremer Adipositas bei Kindern und Jugend­lichen, die Aufnahme neuer Schlüsselnummern für eine lokalisations­bezogene, stadiengerechte Codierung des Lymphödems sowie die Umstrukturierung von Code­bereichen zur Anpassung an die Nomenklatur der Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO). Zudem wurden sogenannte nicht belegte Schlüsselnummern für die Codierung der Zika-Viruskrankheit durch die WHO aufgenommen.

Der Kommentar im Vorspann des Systematischen Verzeichnisses erläutert wichtige Neuerungen in den einzelnen Kapiteln. Alle Änderungen im Detail sind in der Aktualisie­rungs­liste enthalten. Die Differenzliste enthält die Veränderungen der endgültigen Fassung gegenüber der Vorabfassung. Das Alphabetische Verzeichnis zur ICD-10-GM 2017 wird an die Änderungen im Systematischen Verzeichnis angepasst und in Kürze ebenfalls veröffentlicht.