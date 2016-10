Medizin

Medizinnobelpreis für Entdecker der Autophagozytose

Montag, 3. Oktober 2016

Stockholm – Den diesjährige Nobelpreis erhielt der Japaner Yoshinori Ohsumi. Wie das Nobelkomittee am Karolinska-Instituts in Stockholm soeben mitteilte, wurde Ohsumi für die Entdeckung der Mechanismen der Autophagozytose ausgezeichnet, einem wichtigen Bestandteil der angeborenen Immunabwehr. Der Nobelpreis ist in diesem Jahr mit 8,0 Millionen schwedischer Kronen, umgerechnet 833.785 Euro, dotiert.

Yoshinori Ohsumi wurde 1945 in Fukuoka geboren. Er promovierte 1974 an der Universität Tokyo, danach war er drei Jahre an der Rockefeller University in New York tätig. Er kehrte dann an die Universität von Tokio zurück, wo er 1988 eine Forschungsgruppe gründete. Seit 2009 ist Ohsumi Professor am Tokyo Institute of Technology.

Der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin wird seit 1901 verliehen. Bislang wurden 107 Personen geehrt, darunter nur 12 Frauen. Der jüngste Preisträger war Frederick Banting, der 1923 im Alter von nur 32 Jahren für die Entdeckung des Insulins ausgezeichnet wurde.