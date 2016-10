Politik

Weniger Menschen ohne Krankenversicherung

Dienstag, 4. Oktober 2016

Wiesbaden – Trotz Versicherungspflicht haben in Deutschland weiterhin rund 80.000 Menschen keine Krankenversicherung. Das entspricht rund 0,1 Prozent der Bevölke­rung, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2015. Angaben zur Krankenversicherung werden nur alle vier Jahre erhoben.

In der Tendenz geht die Zahl der Nicht-Versicherten zurück, wie Destatis-Mitarbeiterin Gabriele Flesch berichtete. 2011 waren noch 128.000 Menschen ohne Versicherungs­schutz, 2007 waren 196.000 Menschen nicht krankenversichert. Ein genauer Vergleich ist aber nicht möglich, da sich zwischenzeitlich die Gesetzeslage geändert hat und auch die Erhebungsmethode verändert wurde.

