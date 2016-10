Ärzteschaft

Unfallchirurgen und Psychiater sollen enger zusammenarbeiten

Dienstag, 4. Oktober 2016

Berlin – Auf die psychischen Folgen von Traumata weisen Orthopäden und Unfall­chirurgen hin. „Körperliche und psychische Traumata gehen oft Hand in Hand“, erklärte Anita Ignatius, Direktorin des Instituts für unfallchirurgische Forschung und Biomechanik am Universitätsklinikum Ulm. Trotz hoher Patientenzahlen fehle es in Deutschland bislang an einer ganzheitlichen Traumaversorgung, bei der die körperlichen und die seelischen Verletzungen von Betroffenen behandelt würden.

Ignatius weist darauf hin, dass körperliche Verletzungen ein seelisches Trauma aus­lösen könnten. Umgekehrt könnten auch psychische Belastungen die Reaktion auf ein körperliches Trauma und den Heilungserfolg beeinflussen.

Anzeige

„Um die Zusammen­hänge zwischen körperlichen und seelischen Traumata zu verstehen, bedarf es Forschungsansätzen, die diese Interaktion untersuchen“, forderte die Expertin im Vorfeld des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) 2016 Ende Oktober in Berlin. Dafür müssten Unfallchirurgen und Psychiater transdisziplinär zusammenarbeiten.

„Beide Fachrichtungen scheinen derzeit weit voneinander entfernt. Es fehlt an einer gemeinsamen Sprache, Forschungsarbeiten und Strukturen“, sagte Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitäts­klinikum Ulm. Auch weltweit fehle es an spezialisierten Zentren, in denen Betroffene nach der Akutphase physisch und psychisch behandelt werden könnten, so Fegert.