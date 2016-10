Hochschulen

Junge Hausärzte sind zum Pendeln aufs Land bereit

Dienstag, 4. Oktober 2016

Leipzig – Bis zu 50 Minuten pro Strecke würden junge Hausärzte täglich aus der Stadt hin in ländliche Regionen pendeln, um dort die Versorgung zu übernehmen. Das zeigt eine Studie der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig.

Dafür befragten die Wissenschaftler Medizinstudierende im vierten und fünften Studienjahr an den Universitäten Leipzig und Halle sowie an der Charité Berlin. „Dadurch könnten in Sachsen viele ländliche Gebiete abgedeckt werden“, erläutert Thomas Frese von der Selbstständigen Abteilung für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Doch es gebe auch dann noch unterversorgte Regionen, etwa das Vogtland, die Lausitz oder Nordost-Sachsen.

Anzeige