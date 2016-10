Ausland

Griechenland: Neues Gesundheitssystem in Sicht

Freitag, 14. Oktober 2016

Athen – Griechenland plant, die ambulante Gesundheitsversorgung nach dem Vorbild Portugals zu reformieren. Das griechische Gesundheitsministerium will das Modell nun in einen Gesetzentwurf gießen.

Vorgesehen sind als zentrale Säule Netzwerkstrukturen, die über das ganze Land verteilt sind. Geplant ist, dass Hausärzte und Gesundheitsteams wohnortnah zu finden sind. Das System soll zunächst 3.000 Ärzte und 250 lokale Gesundheits­einhei­ten sowie weitere Mitarbeiter umfassen.

