Polnisches Parlament lehnt striktes Abtreibungsverbot nach massiven Protesten ab

Donnerstag, 6. Oktober 2016

Warschau – Nach massiven Protesten polnischer Frauen ist das Parlament in Warschau eingeknickt und hat eine geplante Verschärfung des ohnehin strikten Abtreibungsrechts abgelehnt. Eine klare Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Donnerstag gegen den Gesetzentwurf des Bürgerkomitees „Stoppt Abtreibung“. Das Gesetz hätte nur noch bei einer unmittelbaren Lebensgefahr der Frau einen Schwangerschaftsabbruch erlaubt. Gegen die Pläne hatte es in Polen massive Proteste gegeben.

Noch Ende September hatte das von der regierenden nationalkonservativen Partei für Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Jaroslaw Kaczynski dominierte Parlament des streng katholischen Landes dafür gestimmt, die Gesetzesinitiative weiterzuverfolgen und sie den zuständigen Ausschüssen zu übergeben. Dabei ist das polnische Abtreibungsrecht bereits jetzt sehr restriktiv und eines der strengsten der EU. Das geltende Recht erlaubt Schwangerschaftsabbrüche nur bei Gefahr für Leben oder Gesundheit der Mutter, nach Vergewaltigung oder Inzest oder wenn der Fötus bleibende Missbildungen aufweist. In dem 38-Millionen-Einwohner-Land werden jährlich weniger als 2.000 legale Abtreibun­gen vorgenommen. Frauenrechtsgruppen gehen aber davon aus, dass zusätzlich 100.000 bis 150.000 Frauen illegal oder im Ausland abtreiben lassen.

Trotzdem sollte das Gesetz nochmals verschärft werden. Nachdem es in den vergange­nen Tagen massive Proteste in Polen, aber auch in Berlin, Brüssel, London, Paris und Bukarest gegeben hatte, deutete sich am Mittwoch jedoch ein Kurswechsel in der polnischen Regierung an. So empfahl der Justizausschuss die Ablehnung der Gesetzes­initiative durch das Parlament. Am Donnerstag stimmten dann 352 Abgeordnete gegen den Gesetzentwurf, 58 waren dafür. Es gab 18 Enthaltungen.

Dem Votum ging eine emotionale Debatte voraus. PiS-Chef Kaczynski sagte im Parlament, seine Fraktion würde „immer den Schutz des Rechts auf Leben unter­stützen“. Allerdings hätten die Befürworter der Gesetzesverschärfung diese nicht „auf dem besten Weg" angepackt. Angesichts der „sozialen Situation“ würde das Gesetz „zu einem Prozess führen, dessen Effekt dem Ziel widersprechen würde“, sagte Kaczynski.

Die PiS habe „Angst vor den Frauen bekommen, die auf die Straße gegangen sind“, sagte dagegen die ehemalige liberale Ministerpräsidentin Ewa Kopacz.

Die liberale Abgeordnete und frühere Sportministerin Joanna Mucha sagte, die PiS sei „in Panik geraten“. „Polnische Frauen werden es Ihnen nicht erlauben, sie wie Schafe ins Schlachthaus zu führen“, sagte Mucha. Vielmehr werde „die Herde Sie niedertrampeln“.

Eine Umfrage von September hatte gezeigt, dass 74 Prozent der Polen dafür sind, das bestehende Abtreibungsgesetz von 1993 beizubehalten. Wissenschaftsminister Jaroslaw Gowin sagte, die Proteste hätten „uns zum Nachdenken gebracht und uns eine Lehre in Demut gegeben“. Der Initiator des Gesetzesentwurfs, Mariusz Dzierzawski, zeigte sich dagegen enttäuscht und warf der PiS „Heuchelei“ vor.

Die einflussreiche katholische Kirche des Landes unterstützte das umfassende Abtreibungs­verbot, allerdings erklärten die polnischen Bischöfe am Mittwoch, sie lehnten die in dem Gesetzentwurf vorgesehene Gefängnisstrafe für Frauen ab. Die Initiative sah vor, dass bei einer Abtreibung sowohl die ausführenden Ärzte als auch die Frauen mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden können.