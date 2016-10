Ärzteschaft

Neuer Leitfaden zur Durchführung von Morbiditäts- und Mortalitäts­konferenzen

Freitag, 7. Oktober 2016

Berlin – Die Bundesärztekammer (BÄK) hat einen Leitfaden für Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen (M&MK) veröffentlicht. Er soll Krankenhäuser bei der Organisation entsprechender Besprechungen unterstützen. Damit steht nach den Curricula für „Ärztliches Qualitätsmanagement“ und „Ärztliche Führung“ sowie dem Curriculum und dem Leitfaden „Ärztliches Peer Review“ ein weiterer Baustein zur Unterstützung der Qualitätsentwicklung in der Patientenversorgung bereit.

„Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen sind ein Instrument des Risiko- und Qualitäts­managements, mit dem besondere Behandlungsverläufe wie unerwünschte Ereignisse oder Todesfälle systematisch aufgearbeitet werden können“, erklärt Günther Jonitz, Vorstandsmitglied und Vorsitzender der Qualitätssicherungsgremien der BÄK. Während M&MK im englischsprachigen Raum im Rahmen der ärztlichen Weiterbildung eine lange Tradition haben, wird das Instrument auch in Deutschland seit einigen Jahren wieder­entdeckt.

