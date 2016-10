Ärzteschaft

Kinderärzte fordern Zuckersteuer auf Softdrinks in Deutschland

Dienstag, 11. Oktober 2016

Bad Orb – Zum Schutz der Gesundheit fordert der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) die Einführung einer Zuckersteuer in Deutschland auf Limonaden und Softdrinks. „Solch eine Abgabe ist unumgänglich. Anders geht es nicht“, sagte Präsident Thomas Fischbach am Montag bei einem Kongress im hessischen Bad Orb. Die Verbraucherschützer von Foodwatch empfehlen bereits, 20 bis 30 Cent pro Liter Süßgetränk zu erheben. Dieser Forderung schließe sich der Verband an, betonte Fischbach. Die Einnahmen – mutmaßlich eine Milliarde Euro – könnten in Schutz­programme gegen Diabetes fließen.

Fischbach sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Allein auf Freiwilligkeit und Vernunft zu setzen, fruchtet nicht.“ Die Zahl der Raucher sei auch erst durch Verbote und eine Verteuerung von Zigaretten gesunken. Der Verband kritisiert, dass Bundes­ernährungs­minister Christian Schmidt (CSU) nur auf Verbraucherinformation, Transparenz und Ernährungsbildung setze. „Das Wohl der Nahrungsmittelindustrie ist der Politik offensichtlich wichtiger als die Gesundheit der Kinder“, sagte Fischbach.

Die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke erwiderte: „Eine Strafsteuer allein auf Softdrinks ist nicht geeignet, um ein komplexes gesellschaftliches Problem wie Übergewicht zu lösen. Eine solche Steuer macht nicht schlank oder gesund, sondern ist Symbolpolitik.“

Der Kinder- und Jugendärzteverband erklärte, dass bereits andere Länder mit einer Zuckersteuer liebäugeln, sie geplant oder eingeführt haben. In Frankreich gelte seit 2012 eine Zusatzsteuer von sieben Cent pro Liter. Großbritannien wolle 2018 eine Abgabe einführen, um stark gesüßte Getränke für Konsumenten unattraktiv zu machen.

Foodwatch hatte vor Kurzem berichtet, dass mehr als jeder zweite Softdrink in Deutsch­land überzuckert sei. Nach dem Ergebnis einer Studie enthalten 274 von insgesamt 463 untersuchten Produkten (59 Prozent) mehr als fünf Prozent Zucker. In 171 Produkten (37 Prozent) stecken sogar mehr als acht Prozent Zucker, also sechseinhalb Stücke Würfelzucker pro 250 Milliliter. Getränke mit einem Anteil von mehr als fünf Prozent gelten in Großbritannien als überzuckert.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, 25 Gramm Zucker pro Tag in verarbeiteten Lebensmitteln nicht zu überschreiten. „Das halte ich für viel. Besser wären zehn bis fünfzehn Gramm“, sagte Fischbach.

Die Kinder- und Jugendärzte warnten bei ihrem Kongress mit rund 300 Teilnehmern zum Thema Prävention zudem, dass sich Frauen davor hüten sollten, Alkohol in der Schwangerschaft zu trinken. „Aufklärung tut dringend not. Denn immer noch gilt in der Bevölkerung: Ein paar Schlucke Bier oder Wein können doch nicht schaden. Das ist falsch. Jeder Schluck schadet dem ungeborenen Kind“, sagte Fischbach. Zahlen belegten das: Pro Jahr würden in Deutschland rund 10.000 Kinder mit einem Fetalen Alkoholsyndrom (FAS) geboren. Damit zähle das Krankheitsbild zu den häufigsten angeborenen Krankheiten.

Die Folgen fallen unterschiedlich aus. Sie reichten von körperlichen Fehlbildungen, Wachstumsstörungen und Herzfehlern bis zu Schädigungen des zentralen Nerven­systems, so der Verband. Das Thema Alkohol in der Schwangerschaft werde im kommenden Jahr eine größere Rolle spielen. Nach Absprache mit der Drogen­beauf­tragten beim Bund, Marlene Mortler, wolle das Bundesgesundheitsministerium das Thema 2017 aufgreifen.