Ausland

Europarat lehnt Leihmutterschaft ab

Mittwoch, 12. Oktober 2016

Straßburg – Die parlamentarische Versammlung des Europarats hat in ihrer gestrigen Sitzung in Straßburg einen Antrag abgelehnt, der die Leihmutterschaft in Europa etab­lieren wollte. Darauf hat die Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA) hingewiesen.

Ein erster Antrag im März war vom Sozialausschuss des Europarates mit einer Stimme Mehrheit ebenfalls zurückgewiesen. Die parlamentarische Versammlung bestätigte dies nun mit 90 zu 57 Stimmen. Die deutschen Parla­mentarierstimmen waren geteilt: Während die Vertreter von CDU/CSU und der Vertreter der Grünen den Antrag ablehnten, stimm­ten die SPD-Parlamentarier sowie der Vertreter der Linken dafür.

Für die Aktion Lebensrecht für Alle ist das Ergebnis der Ablehnung der Leihmutterschaft „ein klares Signal für die Würde des Menschen“. „In Staaten, wo sie zugelassen ist, werden für Paare aller Art Kinder mit gewünschten genetischen Eltern künstlich herge­stellt und dann zum Beispiel von preiswerten Leihmüttern in Indien ausgetragen“, sagte AlfA-Bun­des­vorsitzende Alexandra Maria Linder.