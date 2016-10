Ärzteschaft

Diabetes: Verbindliche medizinische Betreuung in Kitas und Schulen gefordert

Donnerstag, 13. Oktober 2016

Berlin – Etwa 17.500 Kinder unter 14 Jahren haben Typ-1-Diabetes. Sie müssen auch in der Kita oder Schule täglich Blutzucker messen und Insulin spritzen. Manchmal brauchen sie noch weitere Unterstützung, um am Unterricht teilzunehmen. Der Berufs­verband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) fordert daher für diese Aufgabe flächendeckend Schul­ge­sundheits­pflegekräfte. Ihre Finanzierung sollen die Kranken­kassen übernehmen.

„Die Zahl junger Diabetiker steigt mit jedem Jahr“, sagte Thomas Fischbach, Prä­si­dent des BVKJ. Eine Klarstellung, wer die zusätzlichen Kosten für die Betreuung junger Diabetiker in Kitas und Schulen zu tra­gen habe, sei „dringend nötig“. Die derzeitige Regelung in Paragraf 14 Sozialgesetzbuch IX ist laut BVKJ unscharf, verschiedene Kostenträger würden sich gegenseitig die Zah­lungs­­pflicht zuschieben. Familien bliebe oft keine andere Wahl, als sich die Leistungen auf dem Klageweg zu erkämpfen.

Fischbach erläuterte, dass sich zurzeit viele Kinder­gär­­­­ten und Schulen weigerten, ein Kind mit Diabetes aufzunehmen. „Erzieher und Lehrer sagen, dass sie die Verant­wortung nicht übernehmen können. Dass sie nicht dafür ge­schult seien und dass sie Angst ha­ben, für eventuelle Fehler haften zu müssen“, so Fischbach.