Ärzteschaft

Neues Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin in Thüringen

Freitag, 14. Oktober 2016

Weimar – Das neue Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin in Thüringen steht vor dem Start: Landesärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung (KV) und Lan­des­krankenhausgesellschaft haben dafür jetzt die vertragliche Grundlage geschaffen. Die Kom­petenzzentren gehen zurück auf das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz. Sie sollen werdenden Hausärzten praxisnahe Begleitseminare und Mentoring-Möglichkeiten anbie­ten.

Die Thüringer Vertragspartner haben mit einem Weiterbildungskolleg bereits im vergan­ge­nen Jahr einen wesentlichen Teil des Kompetenzzentrums etabliert. Das Kolleg bietet die geforderten Seminare und das Mentoring an. Seit Januar 2016 haben laut KV 25 Ärztinnen in Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin an drei ganztägigen Wei­ter­bildungsveranstaltungen teilgenommen. Auch der Austausch untereinander und mit qualifizierten Mentoren in regionalen Mentoringgruppen sei bereits etabliert.

