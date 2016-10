Palliativwegweiser: AOK startet Angebot für Menschen in letzter Lebensphase

Kapstadt – In Südafrika ist eine Debatte über Sterbehilfe entbrannt. Auslöser war eine Videobotschaft des Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu, in der der emeritierte Erzbischof die Möglichkeit der......

22.09.16

Berlin – Jährlich erkranken in Deutschland etwa 16.000 Menschen an Nierenkrebs. Davon werden etwa drei Viertel so früh entdeckt, dass der Krebs in der Regel gut heilbar ist. Das Ärztliche Zentrum für......