Vermischtes

Verdi will Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz an Kliniken

Freitag, 14. Oktober 2016

Stuttgart – Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi strebt für die Klinik-Beschäftigten im Südwesten einen Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz an. Derzeit gefährde die Personal­situation in den Krankenhäusern sowohl die Gesundheit der Mitarbeiter als auch die der Patienten, sagte Landesvize Martin Gross heute in Stuttgart.

In diesem Jahr sei mit einer weiteren Verschlechterung der finanziellen Situation zu rechnen. Und dies führt nach Auffassung der Gewerkschaft zu weiter steigendem Druck auf die Mitarbeiter. Kliniken sollten der Gesundheit dienen. Verdi verlangte erneut, mehr Pflegepersonal einzustellen, um den Berg an Überstunden abbauen zu können. © dpa/aerzteblatt.de