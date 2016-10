Ausland

Bundesregierung stockt Hilfe für Haiti um eine Million Euro auf

Freitag, 14. Oktober 2016

Berlin – Die Bundesregierung stockt ihre Hilfe für das vom Hurrikan „Matthew“ schwer ver­wüstete Haiti auf. Da das Ausmaß der der Katastrophe deutlich größer sei als zu­nächst angenommen, stellt die Bundesregierung eine weitere Million Euro für den Kari­bik­staat bereit, kündigte der Sprecher des Auswärtigen Amts heute in Berlin an. In der vergangenen Woche hatte Deutschland bereits 600.000 Euro Soforthilfe bereitgestellt.

Der Schwerpunkt der deutschen Hilfe für die Opfer des Hurrikans liege auf den Berei­chen Medizin sowie der Bereitstellung von Trinkwasser und Notunterkünften, sagte der Außenamtssprecher.

