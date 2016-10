Vermischtes

Mehr als 200.000 Jugendliche in Deutschland pflegen Angehörige

Dienstag, 18. Oktober 2016

Berlin – Fünf Prozent der Jugendlichen in Deutschland pflegen Angehörige. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung der Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP). Demnach sind rund 230.000 der 12- bis 17-Jährigen bedeutend in die Versor­gung Angehöriger eingebunden.

„Wir sind als Gesellschaft gefordert, unsere Sinne für die Belange junger Pflegender zu schärfen“, erklärte ZQP-Vorstandsvorsitzender Ralf Suhr. Denn obwohl sie oft mit be­son­deren Problemen konfrontiert seien, finde ihre Situation in der Öffentlichkeit kaum Be­ach­tung. Auch in den Schulen sei das Thema oft nicht auf dem Radar. „Es fehlt an ge­zielten Informations- und Unterstützungsangeboten für junge Pflegende“, so Suhr.

Der Studie zufolge ist der Umfang der Hilfe, die pflegende Jugendliche leisten, beträcht­lich. Die überwiegende Mehrheit von ihnen (90 Prozent) hilft mehrmals in der Woche, ein Drittel (33 Prozent) sogar täglich. Sie übernehmen vielfältige Aufgaben: Zumeist gehen sie den Pflegebedürftigen bei Einkäufen zur Hand (58 Prozent) oder begleiten bei der Freizeitgestaltung (50 Prozent).

Viele von ihnen helfen ihren Ange­hörigen beim Zubereiten der Mahlzeiten (34 Prozent), beim Aufstehen und Gehen (33 Prozent) oder bei der Nahrungsaufnahme (27 Prozent). Bei der Einnahme von Medikamenten oder bei der Körperpflege unterstützen 16 be­ziehungsweise sieben Prozent.

„Es spricht erst mal nichts dagegen, junge Menschen in eine familiäre Pflegesituation ein­zubeziehen“, verwies Suhr. Aber die Aufgaben müssten altersangemessen sein. „Do­miniert die Pflege den Alltag der Kinder und Jugendlichen, drohen emotionale, soziale und schulische Probleme“, sagte der Vorstandsvorsitzende.