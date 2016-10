Braunschweig – Wie sich das Auftreten der chronischen Hepatitis-B-Infektion in 50 Ländern über die vergangenen Jahrzehnte verändert hat, haben Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für......

07.10.16

Kopenhagen – Bis zum Jahr 2030 sollen virale Hepatidien eliminiert sein. Dieses Ziel hat sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gesteckt. Auf dem WHO Regional Commitee for Europe im September 2016......