Samenspende: Bundesweites Register geplant

Paris – Erstmals haben Richter in Frankreich der Übersendung von eingefrorenem Sperma eines verstorbenen Franzosen an dessen Ehefrau zugestimmt. Die Richter machten eine Ausnahme, weil die 30-jährige......

13.10.16

Straßburg – Die parlamentarische Versammlung des Europarats hat in ihrer Sitzung in Straßburg einen Antrag abgelehnt, der die Leihmutterschaft in Europa etablieren wollte. Darauf hat die Aktion......