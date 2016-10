Ärzteschaft

Kritik an niederländischen Plänen zur Sterbehilfe

Montag, 17. Oktober 2016

Münster – Der Verein „Ärzte für das Leben“ hat bestürzt auf Meldungen aus den Nieder­landen reagiert, wonach die dortige Regierung Überlegungen anstellt, Suizidbeihilfe bei „älteren“ gesunden Menschen zu erlauben.

„Besonders beunruhigen muss der Hinweis in einem Brief von Gesundheitsministerin Edith Schippers und Justizminister Ard van der Steur an das niederländische Parlament, dass der ‚Todeshelfer‘ einen ‚medizinischen Hintergrund‘ haben soll“, sagte Vereins­vor­sitzender Paul Cullen. „Hier wird die Entwicklung sichtbar, vor der wir und viele andere im Vorfeld der Gesetzgebung zur Suizidbeihilfe letztes Jahr in Deutschland gewarnt haben“, so Cullen.

Sei das Recht auf Leben grundsätzlich infrage gestellt, so brächen nach und nach alle Dämme und es gebe keinen Halt mehr. Als „zynisch und völlig praxisfern“ bezeichnete Cullen der Hinweis im Schreiben der Gesundheits­ministerin, dass „einsame Menschen oder solche mit einer Depression“ von der neuen Regelung ausgenommen werden sollen.