Vermischtes

Verbände fordern mehr Engagement gegen Kinderarmut

Montag, 17. Oktober 2016

Berlin – 40 Verbände und Hilfsorganisationen haben von der Bundesregierung mehr En­ga­gement gegen die Kinderarmut in Deutschland gefordert. In einem gemeinsamen Auf­ruf zum „Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut“ treten sie für eine realis­tische Ermittlung des Existenzminimums von Kindern, einen Abbau der Ungerechtig­keiten in der Familienförderung sowie finanzielle Leistungen für Familien aus einer Hand ein.

„Jedes fünfte Kind in Deutschland erlebt Armut täglich und unmittelbar“, erklärte das Deutsche Kinderhilfswerk heute in Berlin. „Kinder aus armen Verhältnissen sind sozial häufiger isoliert, gesundheitlich beeinträchtigt und in ihrer gesamten Bildungsbiografie deutlich belasteter als Kinder in gesicherten Einkommensverhältnissen.“ Ausgrenzung sei ein Problem der ganzen Gesellschaft.

Anzeige