Weltbank: Eine Milliarde für hungernde Kinder in Bangladesch

Montag, 17. Oktober 2016

Dhaka – Die Weltbank hat angekündigt, in den kommenden zwei Jahren zusätzlich eine Milliarde US-Dollar (rund 910 Millionen Euro) für den Kampf gegen Mangelernährung von Kindern in Bangladesch zur Verfügung zu stellen. Das sagte Weltbankpräsident Jim Yong Kim heute auf einer Pressekonferenz in Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs. Nach offi­ziellen Angaben sind in dem Land nahezu sechs Millionen Kinder im Vorschulalter von Mangelernährung und damit verbundener Entwicklungsverzögerung betroffen.

Kim lobte jedoch auch die Fortschritte, die Bangladesch in der Armutsbekämpfung ge­macht habe. Nach Angaben der Weltbank sank die Zahl der Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben müssen, in dem Land in den vergangenen 20 Jahren um 20 Milli­onen. Dennoch lebten immer noch 45 Millionen Menschen im Land unter der Grenze. Insgesamt hat Bangladesch rund 160 Millionen Einwohner. © dpa/aerzteblatt.de