UN: Hunger, Armut und Klimawandel zusammen bekämpfen

Dhaka – Die Weltbank hat angekündigt, in den kommenden zwei Jahren zusätzlich eine Milliarde US-Dollar (rund 910 Millionen Euro) für den Kampf gegen Mangelernährung von Kindern in Bangladesch zur......

Port-au-Prince – Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dazu aufgerufen, nach den Verheerungen von Hurrikan „Matthew“ in Haiti die bestehenden Institutionen des Gesundheitssystems zu stärken, statt......

Berlin – Bewaffnete Konflikte wie im Jemen, im Südsudan oder in Syrien sind oft die Hauptursache für Hunger und Mangelernährung. Das geht aus dem heute veröffentlichten Welthungerindex 2016 hervor.......

10.10.16

Berlin – Helfer haben auf dem Weltgesundheitsgipfel in Berlin Angriffe auf zivile Ziele in Kriegsgebieten erneut scharf verurteilt. Es gebe nicht eines, sondern „viele Aleppos“, so der Generaldirektor......