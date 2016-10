Ärzteschaft

Neue S3-Leitlinie Polytrauma erschienen

Montag, 17. Oktober 2016

Berlin – Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) hat zusammen mit 20 me­di­zi­nischen Fachgesellschaften die S3-Leitlinie Polytrauma / Schwerverletzten-Behandlung überarbeitet und neu herausgegeben. Die neue Leitlinie dokumentiert aktuelle wissen­schaftliche Erkenntnisse zur Versorgung Schwerverletzter am Unfallort, im Schockraum und im Operationssaal.

Der DGU zufolge erleiden mehr als 30.000 Menschen jedes Jahr eine schwere Verlet­zung. „Bei der Behandlung Schwerverletzter ist Schnelligkeit gefragt – oft zählt jede Mi­nu­te“, sagte DGU-Vorstandsmitglied Bertil Bouillon, Direktor der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie Köln-Merheim. Umso wichtiger sei es, dass Un­fall­chirurgen in solchen Situationen Prioritäten setzen. „Mit der neuen S3-Leitlinie Poly­trau­ma geben wir ihnen Empfehlungen an die Hand, wie die Behandlung in der akuten Situa­tion systematisch ablaufen kann“, verwies Bouillon.

Dabei fokussiert die neue Leitlinie auf einzelne Behandlungsabschnitte, wie etwa die Rettungsmedizin direkt nach dem Unfall: „Die Sicherung der Atemwege steht im Vorder­grund dieser Primärtherapie“, so Bouillon. Handlungsempfehlungen biete die Leitlinie außerdem für Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma, Wirbelsäulen-, Extremitäten- und urologischen Verletzungen. Auch zum Vorgehen im Schockraum gebe sie klare Hinweise.