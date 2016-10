Politik

Thüringen: Kliniken wollen Dutzende neue Abteilungen

Mittwoch, 19. Oktober 2016

Erfurt – Die Debatten um die künftige Klinikstruktur in Thüringen gehen in die Endphase. Ende November soll der Entwurf des neuen Krankenhausplanes im Kabinett behandelt wer­den, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Erfurt, wo sich heute der Krankenhausplanungsausschuss unter anderem mit Anträgen für neue Fachabteilungen befasste.

Insgesamt 75 neue Abteilungen stehen auf den Wunschzetteln der kommunalen, pri­va­ten und frei-gemeinnützigen Klinikbetreiber. Insgesamt 19 Kliniken haben Geriatrie-Ab­tei­lungen für die Behandlung alter Menschen beantragt.

Außerdem liegen jeweils 19 Anträge für Palliativ-Abteilungen zur Behandlung unheilbar Kranker und für Psychosomatik-Fachabteilungen vor, wo Menschen mit psychisch be­ding­ten körperlichen Erkrankungen behandelt werden können. Ob das Land alle neu beantragten Abteilungen bewilligt, ist allerdings fraglich. Fest steht hingegen bereits, dass alle Krankenhausstandorte erhalten bleiben sollen.