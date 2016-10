Politik

Terroropfer: NRW sieht keinen Anlass für Spezialausrüstung in Rettungswagen

Donnerstag, 20. Oktober 2016

Düsseldorf – Brauchen Rettungswagen eine Spezialausrüstung für Terrorsituationen? Bayern meint Ja – Nordrhein-Westfalen Nein. In einer heute veröffentlichten Antwort des Ge­sund­heitsministeriums auf eine CDU-Anfrage heißt es: „Vonseiten der Landesregierung Nordrhein Westfalen gibt es derzeit keine Empfehlungen zum Mitführen spezieller Aus­rüstungsgegenstände zur Versorgung von Opfern von Terroranschlägen.“ Schließlich gehe es um die Versorgung von Verletzungen, wie sie auch nach Unfällen oder Unglü­cken in Industrieanlagen auftreten könnten.

Eine Umfrage hatte im vergangenen Monat ergeben, dass die meisten Bundesländer dies so sehen. Dagegen hatte Berlin seine Rettungswagen schon 2013 mit speziellen blutstillenden Medikamenten nachgerüstet. Baden-Württemberg feilt an einem erwei­terten Ausrüstungskonzept. Das bayerische Innenministerium empfiehlt den Rettungs­diensten des Landes neuerdings Ausrüstungsgegenstände für Sprengstoffanschläge und Schussverletzungen. Es begründete dies mit den Terroranschlägen in Paris und Brüssel.

