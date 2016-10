Politik

Mecklenburg-Vor­pommern: Gesundheit wandert ins Wirtschafts­ministerium

Donnerstag, 20. Oktober 2016

Schwerin – In Mecklenburg-Vorpommern ändern sich nach den Landtagswahlen für die neue Le­gis­laturperiode die Ressortzuschnitte. Das Gesundheitsressort wandert vom bis­herigen So­zialministerium ins Wirtschaftsministerium. Neuer Gesundheitsminister ist da­mit der al­te und neue Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Die bisherige Sozial- und Gesundheitsministerin Birgit Hesse (SPD) wird neue Bildungsministerin, neue Sozial­mi­nis­­terin wird Stefanie Drese (SPD).

Harry Glawe ist das Gesundheitssystem nicht fremd. Er ist Diplomkrankenpfleger und arbeitete unter anderem an der Klinik für Neurologie und Psychiatrie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald und an der Uniklinik.

Gründe für den Neuzuschnitt und der Verschiebung des Gesundheitsressorts ins Wirt­schaftsressort wollte die Landesregierung nicht nennen. Das sei in den Koalitionsver­ein­barungen so festgelegt worden, sagte ein Sprecher auf Nachfrage des Deutschen Ärzte­blattes. Ein Grund könnte sein, dass Mecklenburg-Vorpommern den Gesundheitstouris­mus weiter ausbauen will.