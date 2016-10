Vermischtes

Gute Vernetzung ist Basis für eine erfolgreiche Demenzversorgung

Freitag, 21. Oktober 2016

Saarbrücken – Damit Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen adäquat geholfen werden kann, bedarf es vielfältiger und komplexer Unterstützung. Oft jedoch sind Hilfs­an­gebote unübersichtlich und kaum koordiniert. Im Auftrag der Landeszentrale für Ge­sund­heitsförderung (LZG) Rheinland-Pfalz hat das iso-Institut Saarbrücken untersucht, wie re­gionale Demenznetzwerke vorhandene Hilfsangebote steuern und transparent machen können. Ziel war es, eine Datengrundlage für die strategische Weiterent­wick­lung der lan­desweit rund 40 Demenznetzwerke zu schaffen und förderliche und hemmende Fak­to­ren für die Netzwerkarbeit herauszuarbeiten.

Unverzichtbare Faktoren für eine erfolgreiche Arbeit der Demenznetzwerke sind dem­nach die Verständigung auf gemeinsame Ziele sowie gut geplante und gestaltete Ar­beits­prozesse. Das gilt ebenso für die passende Zusammensetzung aus Akteuren mit entsprechendem Know-how sowie ausreichend zeitliche Ressourcen. Auch die Finan­zierung hat laut Studie wesentlichen Einfluss auf das Gelingen der Netzwerkarbeit.

