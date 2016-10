Ärzteschaft

Bayerischer Ärztetag stellt medizinischen Nachwuchs in den Fokus

Freitag, 21. Oktober 2016

Schweinfurt – Die Bayerische Landesärztekammer (BLÄK) will sich weiterhin dafür ein­set­zen, den Arztberuf für die sogenannte Generation Y attraktiver zu machen. „Wir müssen junge Menschen für den Arztberuf und die Patientenversorgung begeistern", forderte BLÄK-Präsident Max Kaplan bei der Auftaktveranstaltung des 75. Bayerischen Ärzte­ta­ges in Schweinfurt. Er plädierte dafür, den Zugang zum Studium neu zu regeln, das Stu­dium praxis­näher zu gestalten und die Allgemeinmedizin zu stärken.

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) geht es vor allem darum, Nach­wuchs­­­mediziner für den ländlichen Raum zu begeistern. „Wir brauchen Rahmen­bedin­gun­gen, unter denen junge Ärzte und ihre Familien auf dem Land gut leben und arbeiten können", unterstrich die CSU-Politikerin in ihrem Grußwort. Sie verwies in diesem Zu­sammenhang auf das Programm zum Erhalt und zur Verbesserung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. „Damit haben wir bereits 285 neue Arztpraxen geför­dert“, so Huml.

Obwohl sowohl die Zahl der in Bayern gemeldeten Ärzte (plus 2,4 Prozent) als auch die der aktuell praktizierenden Mediziner (plus 2 Prozent) auch im vergangenen Jahr erneut leicht anstieg, hält Kammerpräsident Max Kaplan die bisherigen Erfolge im Kampf gegen den Ärztemangel für „noch überschaubar“. „Die demografische Entwicklung und sich ver­än­dernde gesellschaftliche Rahmenbedingungen zeigen, dass ein Umdenken nötig ist“, mahnte Bayerns Ärztechef.

Dies gilt vor allem angesichts des Altersdurchschnitts der nie­dergelassenen Ärzte in Bayern: Dieser liegt landesweit inzwischen bei 54,35 Jahren. Im stationären Bereich ist der Durchschnittsmediziner dagegen mit 41,89 Jahren mehr als zehn Jahre jünger.