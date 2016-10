Ausland

Brustkrebs: Von Facebook gesperrtes Video wieder online

Freitag, 21. Oktober 2016

Stockholm – Die schwedische Krebsgesellschaft hat mit einem öffentlichen Protest er­reicht, dass ein Video auf ihrer Facebook-Seite heute wieder freigeschaltet wurde. Der Film zeigt auf animierte Weise, wie Frauen ihre Brüste untersuchten sollten, um Anzei­chen von Brustkrebs frühzeitig zu entdecken.

Obwohl der Busen nur als runde pinkfarbe­ne Kreise dargestellt wurde, sperrte Face­book das Video, weil es angeblich Werbung für ein Produkt für Erwachsene darstelle.

