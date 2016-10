Hochschulen

Dresden: Forschungscluster widmet sich Kommunikations­störungen

Montag, 24. Oktober 2016

Dresden – Die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität (TU) Dresden kann mit einer Förderung zur Einrichtung eines Forschungsclusters und einer Stiftungsprofessur für Kommunikationsstörungen rechnen. Eine entsprechende Ver­­­einbarung wurde von Vertretern des Vorstands der Marga und Walter Boll-Stiftung so­wie dem Rektor der TU Dresden, dem Dekan der medizinischen Fakultät und dem ärzt­li­chen Leiter der Abteilung Phoniatrie und Audiologie der HNO-Kli­nik an der Medizinischen Fakultät unterzeichnet.

Die Marga und Walter Boll-Stiftung unter­stützt das Vorhaben mit über 800.000 Euro für die nächsten fünf Jahre.

„Die weitverbreitete Beschreibung moderner Lebensformen als Kommunikationsge­sell­schaft spiegelt die Bedeutung von strukturiertem zwischenmenschlichen Austausch im beruflichen und privaten Umfeld eindrücklich wider“, so Dirk Mürbe, Initiator des neuen Forschungsclusters.