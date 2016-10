Vermischtes

Bürgerentscheid: Geburtshilfestation bleibt erhalten

Montag, 24. Oktober 2016

Neu-Ulm – Die Geburtshilfestation in Illertissen soll erhalten bleiben. Die Einwohner des Landkreises Neu-Ulm haben sich gestern an der Wahlurne für das Begehren einer Bür­ger­initiative entschieden. Nachdem jedoch beide Begehren mehr Ja- als Nein-Stimmen er­­­hielten, entschied am Ende die Stichfrage, wie Kreispressesprecher Jürgen Bigelmayr mitteilte.

Bei dem Bürgerbegehren stimmten rund 67,7 Prozent mit Ja, auch das Kreistagsbegeh­ren befürwortete eine Mehrheit von etwa 50,6 Prozent. Bei der Stichfrage stimmten dann knapp 60,2 Prozent für das Bürgerbegehren, rund 39,8 Prozent für das des Kreistages. Der hatte gefragt, ob über die Zukunft der Geburtshilfe erst im Rahmen eines Gesamt­­­kon­­­zeptes für alle drei Kliniken des Landkreises entschieden werden solle.

