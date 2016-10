Sieben Mordversuche: Staatsanwalt fordert für Hebamme lebenslange Haftstrafe

Konstanz – Wegen Missbrauchs mehrerer Patientinnen ist ein Neurologe in Konstanz zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt, wie......

11.10.16

Schleswig – Ein Arzt soll Psychopharmaka in den 1960er Jahren in Schleswig an Heimkindern getestet haben. Dies geht aus Untersuchungen der Pharmazeutin Sylvia Wagner hervor. Sie hat Archive und......