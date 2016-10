Hochschulen

Neue Public-Private-Part­nerschaft in Tübingen

Dienstag, 25. Oktober 2016

Tübingen – Mit einer Förderzusage des Baden-Württembergischen Ministeriums für Wirt­schaft, Arbeit und Wohnungsbau beginnt jetzt offiziell das Projekt „Forschungscampus Bio­MedTech“ des Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Instituts der Universität Tü­bin­gen (NMI) und der Technologieförderung Reutlingen-Tübingen.

Es teilt sich in zwei Einzelprojekte. Zum einen ist vorgesehen, einen Rohbau so auszu­statten, dass Räumlichkeiten für die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Firmen an bio- und medizintechnologischen Entwicklungen bereitgesetllt werden können. Das zweite Teilprojekt, „Systemimmunologie an biologisch-technischen Grenzflächen“, widmet sich der Erforschung von Abstoßungsreaktionen menschlichen Gewebes auf technische Kontaktflächen, zum Beispiel bei Implantaten.

