Schwangerschaft erhöht Schlaganfallrisiko bei jungen Frauen

Dienstag, 25. Oktober 2016

New York – Jüngere Frauen haben ein erhöhtes Risiko während einer Schwangerschaft oder post partal einen Schlaganfall zu erleiden. Entgegen früheren Annahmen war das Risiko für ältere Frauen in einer Studie in JAMA Neurology (2016; doi 10.1001/jamaneurol.2016.3774) nicht erhöht, obwohl die Gesamtzahl der Schlaganfälle mit dem Alter deutlich ansteigt.

Das Schlaganfallrisiko ist während der Schwangerschaft aus verschiedenen Gründen erhöht. Zum einen steigen auch bei einer komplikationsfreien Schwangerschaft Blutdruck und Gerinnungsfähigkeit des Blutes. Hinzu kommen noch häufige Schwanger­schaftskomplikationen wie Hypertonie, Präeklampsie oder Diabetes. Unter den Wehen schließlich können Thromben durch ein offenes Foramen ovale ins Gehirn driften oder Aneurysmen platzen.

Auch jüngere Frauen können während der Schwangerschaft oder in den ersten Wochen danach einen Schlaganfall erleiden. Laut einer Analyse von Eliza Miller von der Columbia University New York erleiden in einem Jahr von 10.000 Schwangeren 14 einen Schlaganfall. Unter den nicht schwangeren Frauen beträgt die Inzidenz jedoch nur 6,4 auf 100.000 Frauen. Frauen erkrankten in diesem Alter mehr als doppelt so häufig an einem Schlaganfall, wenn sie schwanger sind. Miller ermittelt eine relative Inzidenzrate (IRR) von 2,2.

Mit zunehmendem Alter steigt die Zahl der Schlaganfälle. Die Inzidenz nimmt allerdings bei nicht schwangeren Frauen stärker zu als bei Schwangeren. Entsprechend fällt die IRR geringer aus. Sie beträgt im Alter von 25 bis 34 Jahren noch 1,6. In dieser Gruppe entfallen noch 20 Prozent aller Schlaganfälle auf Schwangerschaft und Postpartalphase. In der Altersgruppe von 35 bis 44 Jahren treten noch 5 Prozent und im Alter von 45 bis 55 Jahren nur noch 0,05 Prozent aller Schlaganfälle bei Schwangeren auf.

Insgesamt ist die Inzidenz von Schlaganfällen in der Altersgruppe von 45 bis 55 Jahren mit 46,9 pro 100,000 Schwangere sehr viel höher als im Alter von 12 bis 24 Jahren (14/100.000). Diese Frauen erkranken jedoch in der Regel nicht am Schlaganfall, weil sie schwanger sind, sondern weil sich in diesem Alter bereits die typischen Altersrisiken bemerkbar machen wie Vorhofflimmern oder eine Atherosklerose der Halsschlagader.