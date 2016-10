Ausland

Ebola: Helfer schließen letzte Projekte für Überlebende

Mittwoch, 26. Oktober 2016

Berlin – Zweieinhalb Jahre nach Beginn des bislang größten Ebola-Ausbruchs schließt Ärzte ohne Grenzen die letzten Projekte für Ebola-Überlebende in Westafrika.

Wie das Hilfswerk heute in Berlin mitteilte, hatten Mitarbeiter in den Kliniken in Liberia, Sierra Leone und Guinea medizinische und psychologische Versorgung für Überlebende angeboten, die häufig mit Spätfolgen wie Gelenkschmerzen, chronischer Müdigkeit, Seh- und Hörproblemen, aber auch Stigmatisierung und Ausgrenzung zu kämpfen hätten.

